Perşembe günü mahkeme heyetinin UYAP sistemine yüklediği karar ile CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, konutunun ardından ilk kez sürece ilişkin açıklamalarda bulunuyor:

'ÖZEL, BENİMLE HENÜZ GÖRÜŞMEDİ!'

"Birincisi dün size söz vermiştim bir açıklama yapacağı diye ama ses tellerimde sorun çıktı. Şimdi huzurunuzdayım. Bu sabah yeni gelişme oldu. Özür beye hayırlısı olsun ama kendisi benle görüşeceğini söylemişti. Ama henüz görüşmedi. Belki bugün gerçekleşir.

Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır, ahlaki misyonunu korumak zorundadır. Hepinizin huzurunda bütün vatandaşlara ve partililere söz veriyorum.

'AYRIŞTIRACAK CÜMLELERDEN KAÇINMAK GEREK'

CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Bizim partimize çok eleştiri gelmiştir tarihi boyunca. Sivil toplumdan da kendi içinden de eleştiriler gelmiştir ancak bizim partimizin ahlaki tutumuna yönelik hiçbir zaman eleştiri gelmemiştir ancak şimdi geliyor. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınmak lazım. Ben bu söylemlerden kaçınıyorum ve bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, partilileri düşmanlaştıracak açıklamalardan kaçınmak gerekiyor.

'GENEL BAŞKANLARA NEGATİF DİL KULLANILMAZ'

Bu parti Cumhuriyeti kurmuş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla baş başa bırakmak ve bu tür sorunlar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değildir. Bizim parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış hiçbir kişi ile alakalı negatif bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün partililere saygılıyız.

'DÜŞMANLIK YARATMAK DOĞRU DEĞİL'

Parti tabanın bir düşmanlık yaratmak, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir. Ben bütün arkadaşlarıma ,milletvekillerine, il başkanlarına ve ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, köklü bir partiyiz. Köklerimize sahip çıkmalıyız.

CHP'yi ahlaki değerlerine kavuşturacağız. Bu partiyi ayrıştıracak söylemlerden kaçınılmalıdır. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkana düşmanlık yaratmak ve kavgalı ortam yaratmak yoktur. Bunlar doğru değildir. Biz CHP'yiz köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız."