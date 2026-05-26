Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'ye 3 sayfalık dilekçe vererek Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanı olduğu seçimin geçersiz sayılması için başvuruda bulundu. OYLAMAYA 96 MİLLETVEKİLİ KATILDI CHP'de mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kritik zirvede Özel, CHP'nin grup başkanlığına aday oldu. Oylamaya toplamda 96 milletvekili katıldı. 110 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİNİ ALDI Oylamaya katılan 95 kişi Özel'e oy verdi, 1 vekilin oyu ise geçersiz sayıldı. Mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 vekil ise Özel'e desteklerini iletti. Böylelikle Özel, 110 milletvekilinin desteğini almış oldu. NEDEN BÖYLE BİR HAMLE YAPILDI? CHP kulislerine göre, mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin başına geçmesinden sonra, TBMM'de bayram sonrası yapılacak grup toplantısında başkanlık yapılmasını engellemek amacıyla böyle bir hamle yapıldığı belirtilmişti. 'ÖZGÜR BEYE YENİ GÖREVİ HAYIRLI OLSUN' Evinden ayrılırken gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, “Özgür beye görevi hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı. MECLİS'TEKİ TABELA DA DEĞİŞTİRİLMİŞTİ Yapılan seçim sonrası Özel'in meclis odasındaki "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" tabelası "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı" olarak değiştirilmişti.

