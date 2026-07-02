Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi ülke gündemine oturan komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı. 4 GÜNDE 6 MİLYON İZLENDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gerekçesinin “dini değerleri aşağılama” olduğu belirtiliyor. “Ölü Deniz” gösterisi dört günde 6 milyon izlenmişti. 'YURT DIŞINA KAÇTI' İDDİALARINI REDDETMİŞTİ Deniz Göktaş, sosyal medyada yayılan “yurtdışına kaçtı” iddialarını reddetti. Tatile gitmesi üzerine “kaçtığı” iddia edilen deniz Göktaş, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yurtdışında bulunmasını “istihbarat haberi gibi” servis eden paylaşımlara değinen Göktaş, 22 Haziran’da bedelli askerlik ücretini ödediğini hatırlatarak, “Uzun yıllar ülkede olacağım” dedi.

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