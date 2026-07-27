Komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yönelik avukatları tarafından yapılan itiraz reddedildi. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, "suçun vasıf ve mahiyeti ile kararın usul ve yasaya uygun olduğu" gerekçesiyle itirazın kabul edilmemesine hükmetti. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğu kanaatine vararak Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. NE OLMUŞTU? Komedyen Deniz Göktaş hakkında, bir gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Göktaş, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.

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