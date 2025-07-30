Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 06:40'ta gerçekleştiği kaydedilirken; depremin derinliğinin de 15.6 kilometre olduğu kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X üzerinden yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını kaydederken; şunları söyledi:

"Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."