Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan AYT'ye yetişmeye çalışan genç kızın saniyelerle kapıda kalması sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.



Genç öğrencinin kapıya koştuğu sırada kapının kapanması, bazı kişilerin "Öğrenciyi görüp bilerek kapatıyorlar" yorumunda bulunmasına neden olurken, bazı kullanıcılar ise memurların görevini yaptığını ve sürenin dolmasının ardından kapıyı kapatmak zorunda olduğunu öne sürdü.





GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Okul bahçesinde bekleyen veliler çaresiz öğrenci için sınav görevlisine içeriye alması için 'al, al' tezahüratları yaptı ancak sonuç değişmedi. Kapıda kalan genç kız, okul önünde gözyaşlarına boğuldu.

ÖSYM İNCELEYECEK

Mahmut Özay'ın haberine göre; ÖSYM, YKS'ye geç kalan adayların basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerini yakından takip ettiğini, (Paylaşılan bu video da dahil olmak üzere) Ortaya çıkan her bir durumun ayrı ayrı ve titizlikle inceleneceğini herhangi bir suistimal tespit edilmesi durumunda gerekli adımları atacağını duyurdu.