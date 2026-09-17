Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ile Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA DÖNEMİN BAŞSAVCISI VE CEZAEVİ SAVCISI DA VAR

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşına yönelik İstanbul ve Ankara’da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı olan Hasan Ataman Yıldırım, Ali İşgören ve Necip Doğan gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN 'KOZİNOĞLU' AÇIKLAMASI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Eylül 2026 günü saat 07.00’de İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen ve gözaltına alınan isimler:

Hasan Ataman Yıldırım – Emekli Deniz Yüzbaşı, müteveffanın cezaevi koğuş arkadaşı.

Ali İşgören – Olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan, önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilen eski Cumhuriyet başsavcısı.

Necip Doğan – Olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirlenen eski Cumhuriyet savcısı.

Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen, emekli Jandarma Albayı ve müteveffanın cezaevi koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur’un yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerine devam edilmektedir.

HASAN ATİLLA UĞUR KONUŞTU

Gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur, Sözcü TV programcısı Can Özçelik’e konuştu...

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı sorgulayan ilk isimlerden biri olan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, şu ifadeleri kullandı:

-Günlerden beri FETÖ’cüler tarafından o kadar çok kirli bilgi yayılıyor ve dezenformasyon yapılıyor ki isavcıların beni çağırması çok normal.

-Şu anda şehir dışındayım akşam İstanbul’a döneceğim ve ifade vereceğim. Benimle birlikte koğuş arkadaşım Hasan Ataman Yıldırım‘la ilgili de bir işlem yapılmış.

-Savcıların beni ifadeye çağırmasının çok doğal olduğunu düşünüyorum, son derece normal. Benim hiçbir şüphem yok o gün de bildiklerimizi anlatmıştı bugün de gidip ne biliyorsak anlatacağız.

"HİÇBİR ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ KARANLIKTA BIRAKMAYACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız" dedi.

Gürlek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

-MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

-Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

-İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir.

-Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir.

-Aradan geçen süre ne olursa olsun; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir.