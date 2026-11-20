Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren yeni asgari ödeme kurallarını belirledi. Yeni sistemde asgari ödeme tutarları, kartın limitine göre üç farklı kademede uygulanacak.

BDDK'nın 19 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği kurul toplantısında alınan yeni kararla, kredi kartı borç ödemelerinde kademeli döneme geçiş yapıldı. Alınan karar doğrultusunda, asgari ödeme tutarları artık doğrudan tüketicinin sahip olduğu kredi kartı limitine göre şekillenecek.

LİMİTLERE GÖRE YENİ ORANLAR BELLİ OLDU

Yapılan düzenlemeye göre, asgari ödeme tutarı doğrudan kredi kartının ilgili dönem borcu üzerinden hesaplanacak. Tüketicilerin ödemesi gereken yeni asgari tutar oranları, kart limitlerine göre şu şekilde belirlendi:

Kredi kartı limiti 100 bin TL ve altında olan kullanıcılar için asgari ödeme oranı, dönem borcunun yüzde 20'si olacak.

Limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan ve 200 bin TL'ye kadar (200 bin TL dahil) olan kredi kartlarında bu oran yüzde 30 olarak uygulanacak.

Kredi kartı limiti 200 bin TL'nin üzerinde olan kullanıcılar ise dönem borcunun yüzde 40'ını asgari tutar olarak ödeyecek.

KURUMLARA TEBLİĞ EDİLECEK

Alınan yeni kararların uygulama süreci için de adımlar atıldı. BDDK, belirlenen kademeli asgari ödeme oranlarına ilişkin kararın ilgili kuruluş birliklerine resmi olarak duyurulmasına ve kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılmasına karar verdi.