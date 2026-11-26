Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı teşkilatlarının, kritik kurumların kablosuz ağlarına sızma çalışmasını engelledi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. MİT, iki kişinin kritik kurumların internet ağlarına sızma amacıyla çalışma yürüttüğü istihbaratı üzerine harekete geçti. HARİTALANDIRMA YAPMAYA ÇALIŞTILAR Yürütülen çalışma sonucunda, şüphelilerin özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul'da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştığı ve Wi-Fi ağlarının haritalandırmasını yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

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