CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi...

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş’in de arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Günel’e “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları yöneltiliyor.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in sabah operasyonuyla gözaltına alınması, hukukun değil siyasetin gölgesinde yürütülen bir sürecin göstergesidir. Yargıyı bir baskı aracına dönüştürenler, milletin sandıkta verdiği iradeye göz dikenler ve kaybettiklerini adliye koridorlarında kazanmaya çalışanlar şunu bilsin ki; Demokrasiyi de hukuku da halkın iradesini de savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara ve demokrasiye yönelik bu müdahalelere asla boyun eğmeyeceğiz."

CHP'Lİ BÜLBÜL: BU ÜLKENİN DEMOKRASİSİ HALKIN OYUYLA ŞEKİLLENİR

Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Bülbül paylaşımında "Şafak operasyonları ile halk iradesini gözaltına alma hukuksuzluğu sürüyor. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel bu sabah gözaltına alındı. Sandıkta yenemediğini soruşturma kılıfıyla tasfiye etmeye çalışan AKP şunu iyi bilmelidir: bu ülkenin demokrasisi talimatlı yargıyla değil, halkın oyuyla şekillenir. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.