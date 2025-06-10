Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 13:15'te ve 7.71 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada, depremin Kütahya kent merkezine 114 kilometre, Bursa'ya 107, Uşak'a ise 79 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-06-10
Saat:13:15:21 TSİ
Enlem:39.23528 N
Boylam:28.96778 E
Derinlik:7.71 km
Detay:https://t.co/2poKekLpZm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi