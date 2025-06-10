Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 13:15'te ve 7.71 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, depremin Kütahya kent merkezine 114 kilometre, Bursa'ya 107, Uşak'a ise 79 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

 