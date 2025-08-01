Son Dakika Haberi... Kütahya'nın Simav ilçesi Yeniler mevkiinde saat 07.15'te deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 3.9 büyüklüğünde ve 6.5 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Aynı dakika içerisinde ikinci bir 3.9'luk deprem daha kaydedildi.
Son günlerde Kütahya'nın Simav ilçesinde irili ufaklı depremler devam ediyor.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 1, 2025
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/qjXoIWhRFF
01.08.2025, 07:15:26 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 6.5 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 1, 2025
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/jkcSqfO7ZQ
01.08.2025, 07:15:57 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 4.1 km#Kandilli
2 DAKİKA SONRA YENİ DEPREM
Saat 07:17'de ise 3.8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 4.9 olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 1, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/MKZHXl09tL
01.08.2025, 07:17:16 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 4.9 km#Kandilli