Son Dakika Haberi... Kütahya'nın Simav ilçesi Yeniler mevkiinde saat 07.15'te deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 3.9 büyüklüğünde ve 6.5 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 

Aynı dakika içerisinde ikinci bir 3.9'luk deprem daha kaydedildi. 

Son günlerde Kütahya'nın Simav ilçesinde irili ufaklı depremler devam ediyor. 

 

2 DAKİKA SONRA YENİ DEPREM

Saat 07:17'de ise 3.8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 4.9 olarak kaydedildi.