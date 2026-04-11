AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kütahya'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Simav merkezli deprem yerin 5,4 km derinliğinde oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4,9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ Evimin altından fay hattı geçiyor mu? "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır. AFAD DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

