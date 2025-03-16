Son Dakika Haberi... Kuzey Makedonya'da içerisinde binden fazla kişinin bulunduğu öne sürülen bir gece kulübünde yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre çıkan yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken; yetkililer can kaybının artacağını tahmin ediyor.
50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MIA'nın haberine göre, "Başkent Üsküp'ün yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Koçani'deki bir gece kulübünde en az 50 kişi hayatını kaybetti." Gece kulübünde "yaklaşık 1500 kişinin katıldığı bir konser düzenlendiği" belirtildi.