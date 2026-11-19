Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, ilk kez KYK bursu ve kredisi alacak öğrenciler için ödemelerin başladığını açıkladı.

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan, "2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs/öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler için ödemeler başladı" denildi. Açıklamada ayrıca, "İlk ödemede ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs/öğrenim kredisi ödemesi yapılacak olup, 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak ilk ödemeler, öğrencilerimizin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplarına yatırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ödeme takviminin ise 18 Kasım'da T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlar, 19 Kasım'da 2 olanlar, 20 Kasım'da 4 olanlar, 21 Kasım'da 6 olanlar, 22 Kasım'da son hanesi 8 olanlar şeklinde olacağı belirtildi. Sonraki aylardaki ödemelerin de her ayın 6-10'u arasında gerçekleştirileceği bildirildi.