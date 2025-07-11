Son Dakika Haberi... Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddiasıyla Leman dergisine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca dergi hakkında mali soruşturma başlatıldığını açıklamış, derginin yurt dışından mali destek alınıp alınmadığı araştırılacağı belirtilmişti. Leman dergisinin X hesabı ve internet sitesi için erişim engeli kararı verilmişti.