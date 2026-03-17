İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra hakkında adli kontrol kararı uygulanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkındaki ev hapsi şeklinde uygulanan adli tedbiri kararı kaldırıldı. Polat, 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanmış, cezaevinde sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu süreçte Polat iki kez hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu. Mahir Polat'ın, sağlık durumu nedeniyle, 9 Nisan 2025'te, "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.