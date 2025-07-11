CHP'nin Kurultay davasına ilişkin görevsizlik kararı bilmecesi yaşanıyor.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu‘nun da sanığı olduğu CHP kurultay davasına ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği görevsizlik kararının hukuki değerden olduğuna karar verdi.
Böylece ceza davasına, 26. Asliye Ceza bakması kesinleşti.
MAHKEME YARGITAY'A BAŞVURDU
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, bu kez de Yargıtay‘a kanun yararına bozma yoluna gitti.
Adalet Bakanlığı da onay verirse dosya bu kez görev uyuşmazlığının çözümü için Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gidecek.
DAVA ERTELENMİŞTİ
Dün de mahkeme; CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e ertelemişti.