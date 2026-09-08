CHP, 9 Eylül’deki kuruluş yıl dönümüne bölünme tartışmalarının gölgesinde giriyor.
Mutlak butlan kararının ardından yaşanan ayrışma sürecinde gözler yarın düzenlenecek etkinliklere çevrilirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı açıklama ve Mansur Yavaş’ın programa katılıp katılmayacağı merak konusu oldu...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, CHP’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın Genel Merkez’de düzenlenecek resepsiyona katılmayacağı öğrenildi.
Belediye kaynakları, Yavaş’ın mevcut pozisyonunu koruduğunu belirterek, “Bir taraf olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.