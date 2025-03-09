Son Dakika Haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10:14'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'da yer alan bilgiye göre; depremin derinliğinin 12.21 kilometre olduğu kaydedildi.  

Ayrıca depremin, Malatya kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği öğrenildi.