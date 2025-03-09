Son Dakika Haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10:14'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'da yer alan bilgiye göre; depremin derinliğinin 12.21 kilometre olduğu kaydedildi.
Ayrıca depremin, Malatya kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-03-09
Saat:10:14:21 TSİ
Enlem:38.21833 N
Boylam:38.64611 E
Derinlik:12.21 km
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