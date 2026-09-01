Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi ile Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. BELEDİYE AVUKATI HAREKETE GEÇTİ ABB tarafından yapılan açıklamada, suç duyurusunun 7 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: -Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileri, ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na suç örgütü iddiasıyla 07.08.2026 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştur. Başvurunun detaylarının bugün 13:00’te paylaşılacağı bildirildi. NE OLMUŞTU? Gazeteci Murat Ağırel, geçtiğimiz günlerde Melih Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki iddiaları gündeme getiren bir haber yayımlamıştı. Söz konusu haberde, Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta bir bina ve Velbert'te bir alışveriş merkezi için anlaşmalar yaptığı öne sürülmüştü. Gündeme gelen iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın duyulmasının ardından açıklama yapan Gökçek, “Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum” ifadelerini kullanmıştı...

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