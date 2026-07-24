Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.

'YAVAŞ'IN DURUMU İLK GÜNDEN BERİ NETTİR'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kurucular Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Mansur Yavaş ile ilgili bir soruya şu yanıtı vermişti:

Mansur Yavaş'ın durumu ilk günden beri nettir. 'Ben Yeni Parti'de yokum' demeyen herkesi yanımızda biliyoruz. Şuanda Belediye Meclis üyelerinin, Belediye Başkanlarının durumu noktasında bizim gösterdiğimiz bir hassasiyet var. Kimse kimseyi neden katılmadın diye suçlamasın.

'HALKLA BİRLİKTE SİYASET'

Bu toplumsal talebi karşılayıp sandığa taşımasına engel olacak her hesabı boşa çıkartacak hesabımız var.

Yürüyüşümüz iktidara doğru devam edecek. Ayrıca Yeni Parti'nin yeni siyaset anlayışı halkla birlikte siyaset olacak.

Ayrıntılar geliyor...