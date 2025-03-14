Son Dakika Haberi... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV'de yayınlanan programa gönderdiği mesajda İBB Başkanı İmamoğlu tarafından cumartesi günü düzenlenecek toplantıya katılmayı düşünmediğini belirterek "Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum" demişti.

Son olarak; Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 11.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geleceği öğrenildi.