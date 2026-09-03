Marmara Denizi’nde Silivri’nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ile Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari gemisi çarpıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çarpışma sonrası Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. 10 kişik mürettabat kayboldu. Gelişme sonrası Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

2 KAPTAN İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık gemi kazasına karışan ALSU gemisinin 1. ve 3. kaptanı için tutuklama, diğer 4 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

DOĞAL FAKTÖR TESPİT EDİLEMEDİ

Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, olay sırasında görüş mesafesinin yaklaşık 6 deniz mili olduğu ve bölgede gemilerin manevra yapmasını zorlaştıracak sis, pus, sağanak yağış ya da yoğun akıntı bulunmadığı belirtildi. Raporda, kazanın meydana gelmesine neden olabilecek herhangi bir doğal faktör tespit edilemediği kaydedildi.

İLK SEYİR VARDİYASINI YAPTIĞI BELİRTİLDİ

Raporda ayrıca, çatışma sırasında köprüüstünde nöbet tutan tek kişinin Murat Evciman olduğu bilgisine yer verildi. Evciman’ın gemiye kazadan yalnızca bir gün önce katıldığı ve yaşanan olay sırasında bu gemideki ilk seyir vardiyasını yaptığı belirtildi.

GEMİ KAPTANI KAMARASINDA UYUYORDU

ALSU gemisinin kaptanı Ahmet Erarslan’ın ise kaza sırasında kamarasında uyuduğu, çatışmanın meydana getirdiği sarsıntıyla uyandığı ve olaydan yaklaşık 7 ila 10 dakika sonra köprüüstüne çıkabildiği ifade edildi.

‘HAYALET GEMİ’ GİBİ SEYİR ETTİ

Bilirkişi raporunda Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazının kapalı, arızalı veya dış müdahale nedeniyle yeterli şekilde çalışmıyor olabileceği değerlendirmesine de yer verildi. Geminin bu nedenle AIS sisteminde diğer gemiler tarafından yeterince görünmeyen bir “hayalet gemi” gibi seyretmesinin, bölgedeki diğer deniz araçları açısından ciddi bir seyir güvenliği riski oluşturduğu belirtildi.