Türkiye’nin farklı bölgelerinde peş peşe meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi...
Adıyaman ve Kayseri’deki sarsıntıların ardından Marmara Denizi’nde de öğle saatlerinde deprem meydana geldi.
YALOVA AÇIKLARINDA DEPREM
Marmara Denizi, Yalova açıklarında meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki depremle sallandı.
AFAD verilerine göre saat 14.24’te kaydedilen depremin derinliği 13,53 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise aynı saatte meydana gelen depremin büyüklüğünü 2,9 olarak açıkladı.
Kandilli’ye göre depremin derinliği 10,5 kilometre olarak kaydedildi.