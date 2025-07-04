Son Dakika Haberi... Marmaray'dan yapılan açıklamada, İçmeler istasyonundaki demiryolu hattına direk devrildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Pendik-Tuzla istasyonları arası tek yol işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray trenlerimiz gecikmeli olarak işletilmektedir" denildi.

 