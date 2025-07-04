Son Dakika Haberi... Marmaray'dan yapılan açıklamada, İçmeler istasyonundaki demiryolu hattına direk devrildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Pendik-Tuzla istasyonları arası tek yol işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray trenlerimiz gecikmeli olarak işletilmektedir" denildi.
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) July 4, 2025
İçmeler istasyonunda demiryolu hattına direk devrilmesi nedeniyle Pendik-Tuzla istasyonları arası tek yol işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray trenlerimiz gecikmeli olarak işletilmektedir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.