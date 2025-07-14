Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 CHP’li meclis üyesinin tutuklanmasıyla oluşan boşluk, CHP'nin hızlı hamlesiyle kapatıldı.

Partinin organize ettiği istifalarla yedek üyeler devreye alındı.

İlçe Seçim Kurulu’nun onayıyla göreve başlayan dört yeni meclis üyesiyle birlikte CHP’nin sandalye sayısı 20’ye yükseldi ve mecliste yeniden çoğunluk sağlandı.

Bugün saat 14.00’te Side Ek Hizmet Binası’nda yapılan meclis toplantısında başkanvekili seçimi gerçekleştirildi.

CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek, AKP ve MHP grubunun adayı ise Süleyman Öz oldu.

Tüm üyelerin katıldığı oylamada Mehmet Çiçek 20 oy alarak 16 oy alan Süleyman Öz’ü geride bıraktı ve yeni meclis başkanvekili seçildi.

KUMPASI ÖZGÜR ÖZEL ANLATMIŞTI...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ndeki tutuklamalar sonrası yaşanan süreci partisinin Antalya'da düzenlediği mitingde şöyle anlatmıştı:

-Manavgat'ta AK Parti ile CHP arasında üç belediye meclis üyesi fark var. Baklavacı dört isim söyledi, dördünü içeri aldılar ve hızla Belediye Meclis seçimine gidip Manavgat'ı AK Parti'ye geçirmeye çalıştılar.

-Tam o sırada içerideki belediye meclis üyelerinden üçü istifalarını verdi. Onların yerine belediye meclis üyeleri yedekten geldi.

-AK Parti'nin hesabı o anda tutmadı. Savcı, baklavacıyı yeniden çağırdı. Baklavacı dört belediye meclis üyesinin daha adını verdi. Dördünü de aldırdı. Yeniden AK Parti, CHP'nin önüne geçti. Hemen seçim yapıp Manavgatlı'nın AK Parti'ye vermediği Manavgat'ı alacaklar.

- Ortaya çıktı ki belediye meclis üyelerimiz gözaltına alınırken istifa etmiş belediyeden. Yerine yedekler yeniden çağrılacak. AK Parti başvuruyor, 'Çağıramazsınız, Belediye Meclisi toplanacak, başkanı seçeceğiz, sonra çağıracaksınız'.

-Bu işlemi yapan savcının eşi Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanı. Biz, 'Olmaz' dedik, itiraz ettik. İtiraz Ankara'ya Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gitti.

-YSK, 'CHP haklıdır' dedi, bugün saat 15.00'te yazıyı yolladı. Bu kumpasa karşı akşam üstü saat beşe beş kala savcının eşi, İlçe Seçim Kurulu Başkanı imzayı atmak yerine 'hastayım' dedi, rapor aldı.

-Hiç merak etmeyin, YSK'nın yazısı kapı gibi. Başka bir hakim İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile görevlendirildi, o inceleyecek gereğini yapacak.