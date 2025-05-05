Son dakika... TÜİK, nisan ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu. Mayıs ayında ev ve iş yerleri için tavan kira artış oranı yüzde 48,73 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025'e ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, kira artışlarını da doğrudan etkileyen 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı yüzde 48,73 olarak gerçekleşti.

Mevcut yasal düzenlemeye göre konut kiralarındaki artış oranı, sözleşme yenileme dönemlerinde 12 aylık ortalama TÜFE oranını geçemiyor. Bu kapsamda ev sahipleri, Nisan ayında kiralara en fazla yüzde 48,73 oranında zam yapabilecek.

TÜİK verilerine göre, TÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00, Aralık 2024’e göre yüzde 13,36, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 37,86 oranında artış gösterdi.

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