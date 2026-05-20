Tutuklu bulunan Habertürk Eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un iddianamesi tamamlandı. Ersoy hakkında hazırlanan iddianame, 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

65 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Mehmet Akif Ersoy’un "suç örgütü kurma ve yönetme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianamede Ersoy'un 11 kez cinsel saldırıdan cezalandırılması talep edilirken 65 yıla kadar hapsi istendi.

'UYUŞTURUCU' SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerçekleştirilen “uyuşturucu” soruşturmasında gözaltına alınan Ersoy, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

‘ETKİN PİŞMANLIK’TAN YARARLANMAK İSTEDİ

Ersoy ‘etkin pişmanlık’ kapsamında verdiği ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etmiş, kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri ve birlikteliklerle ilgili de bilgiler vermişti.

‘İFADESİ SORUŞTURMAYA KATKI SAĞLAMADI’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, "Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına dair bilgi Adli Tıp Kurumu tarafından alınan raporla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partiler de bilindiği için verdiği ifadenin soruşturmaya katkı sağlamadığı" belirtilmişti.