Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanık, 10 Eylül’de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

''DURUŞMA KAPALI YAPILSIN'' TALEBİ

7 aydır tutuklu bulunan ve hazırlanan iddianamede hakkında 266 yıla kadar hapis cezası talep edilen Ersoy’un avukatı, davaya bakan mahkemeye dilekçe sunarak duruşmanın kapalı (gizli) yapılmasını talep etti.

Gerekçe olarak da; “Duruşmanın açık yapılması halinde telafisi imkânsız mağduriyetler ve kamu düzeninin bozulması tehlikesi mevcuttur” denildi.

Dilekçede ayrıca, “Yargılama konusu olay ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde; kamu güvenliği, genel ahlak ve tarafların özel hayatının gizliliği hususlarının korunması zorunluluğu doğmuştur” ifadeleri yer aldı.

Mahkemenin bu talebi kabul etmesi halinde duruşmalara izleyici ve basın mensupları alınmayacak.