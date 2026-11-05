7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"na yönelik TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde ilk aşama tamamlandı. Görüşmeler sonucunda teklifin birinci maddesi kabul edildi. GÖRÜŞMELER YARINA BIRAKILDI Teklifin birinci maddesinin kabul edilmesinin ardından diğer maddelerin görüşülmesine geçilmesi planlandı. Ancak Genel Kurul'un çalışmalarını sona erdirmesi nedeniyle görüşmeler yarına bırakıldı. SALDIRI TÜM TARAFLARA YAPILMIŞ SAYILACAK TBMM Genel Kurulu'nda ele alınan kanun teklifinde, anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birine dış kaynaklı silahlı saldırı düzenlenmesi durumunda bunun tüm taraflara yapılmış bir saldırı olarak kabul edilmesi öngörülüyor.

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