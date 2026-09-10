Son dakika... ABD ağustos ayı üretici fiyat endeksi verisi açıklandı. Buna göre üretici fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 açıklanırken, yıllık bazda yüzde 5,4 oldu. Verinin ardından altın fiyatları düşüş yaşarken, dolar endeksi yönünü yukarı çevirdi.
Önceki ay üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,0 iken, yıllık bazda yüzde 4,7 olmuştu.
PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?
Gelen verinin ardından piyasalarda hareketlilik görüldü. İşte piyasalardaki son durum...
Gram altın kritik veri öncesinde 6 bin 817 lira seviyesinde bulunuyordu. Verinin ardından 6 bin 729 liraya geriledi.
Ons altın kritik veri öncesinde 4 bin 373 dolar seviyesinde bulunuyordu. Veriden sonra 4 bin 324 dolara geriledi
Kritik veri öncesinde dolar 98,997 puanda bulunuyordu. Veriden hemen sonra 99,203 puana yükseldi
*Ayrıntılar geliyor...