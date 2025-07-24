Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı politika faizi kararını açıkladı.

Kurul, beklentiler doğrultusunda 300 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 46 seviyesinden yüzde 43'e indirdi.

GECELİK BORÇ VERME FAİZİ YÜZDE 41,5'E İNDİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime gitti. Banka, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 43'e çekti.

TCMB’den yapılan açıklamada, gecelik borç verme faiz oranının yüzde 49’dan yüzde 46’ya, borçlanma faiz oranının ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirildiği belirtildi.

AYLIK BAZDA ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği vurgulanan açıklamada, temmuz ayında ise geçici nedenlerle aylık enflasyonda artış beklendiği ifade edildi. Talep koşullarının dezenflasyon sürecine katkı sunduğu belirtilirken, küresel korumacılık eğilimleri ve jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana dek sıkı para politikası duruşunun süreceğini belirtti. Bu duruşun, iç talepte dengelenme, Türk lirasının reel değer kazanması ve enflasyon beklentilerinde iyileşme yoluyla dezenflasyonu destekleyeceği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, para politikasında atılacak adımların enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri doğrultusunda şekilleneceği, gerekli görülmesi halinde tüm araçların devreye alınacağı vurgulandı. Kredi ve mevduat piyasalarında beklenmedik gelişmeler olması durumunda ise makroihtiyati önlemlerin artırılabileceği bildirildi.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceğini bu kararları ise öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede ele alacağını aktardı.

PPK'NIN 3 TOPLANTISI KALDI

Temmuz ayındaki toplantı, yılın 6. PPK toplantısı olacak. Merkez Bankası'nın resmi PPK takvimine göre yılın kalan toplantı tarihleri şöyle: