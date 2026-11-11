Yeni düzenlemeye göre ihtiyaç ve taşıt kredilerinde uygulanan büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası cinsinden kredilerde yüzde 5 olan limit yüzde 5,5'e yükseltilirken, KOBİ dışındaki işletmelere verilen kredilerde büyüme sınırı yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı.

ZORUNLU KARŞILIKLARA FAİZ VE TELAFİ ÖDEMESİ

TCMB, kredi büyüme limitlerindeki değişikliğin yanı sıra zorunlu karşılık uygulamasına ilişkin yeni bir karar da aldı.

Buna göre bankalar ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışındaki yükümlülükleri için ayırdıkları zorunlu karşılıklara Türk lirası üzerinden faiz ve telafi ödemesi yapılacak.