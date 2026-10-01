Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, “Makroihtiyati Çerçeveye” ilişkin basın duyurusu yaptı.
'4,5 OLAN BÜYÜME SINIRI YÜZDE 5'E YÜKSELTİLDİ'
Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır.
- KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırı yüzde 5’e yükseltilmiştir.
- Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürülmüştür.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.