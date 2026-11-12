Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026'nın son Enflasyon Raporu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Banka, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5 yükseltti. Banka ayrıca 2027 yıl sonu tahmini yüzde 15'ten yüzde 21'e, 2028 yüzde yüzde 9'dan yüzde 13,5'e yükseltti.

Böylece, tek haneli enflasyon yeniden rafa kalktı.

ÖNCEKİ TOPLANTIDA BEKLENTİYİ YÜKSELTMİŞTİ

Merkez Bankası ağustos ayında yaptığı 3. Enflasyon Raporu toplantısında sene sonu enflasyon tahminini enerji maliyetlerini gerekçe göstererek yukarı yönlü güncellemişti.

Banka, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmişti. Karahan, aynı toplantıda enflasyonun 2027 sonunda yüzde 15'e, 2028 sonunda yüzde 9'a gerilemesini, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanmasını öngördüklerini belirtmişti.

Karahan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Son dönemdeki veriler, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret ediyor. Hizmet enflasyonunda, geçmişte yüksek atalet sergileyen kalemlerdeki yavaşlamayı önemli buluyoruz.

Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar, manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor. Bu durumun devam etmesi, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor ve ihtiyatlı bir duruş gerektiriyor.

Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar, manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor.

YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU ETKİLİYOR

Savaşın küresel büyüme görünümü üzerindeki etkisi, savaş bölgesi dışında görece sınırlı düzeyde oldu.. Yüksek seyreden enerji fiyatları, küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizleri dalgalı ve yüksek düzeyini korumaya devam ediyor.

BÜYÜMEDE YAVAŞMALA GÖRÜLDÜ

Yılın ikinci çeyreğinde büyüme iç talep öncülüğünde yavaşlama kaydetti. Üçüncü çeyrekte hizmet üretimi artarken sanayi üretimi gerileme gösterdi. İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı.

Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. Talep göstergelerine ilişkin veriler bir bütün olarak, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji ithalatı yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Altın ve enerji dışı ithalat ise yataya yakın seyrediyor.

Jeopolitik gelişmelere rağmen cari açık millî gelire oran olarak yatay seyrediyor.

2026 yılında enflasyonun seyrinde enerji fiyatları dikkat çekti. Dezenflasyon süreci arz yönlü baskılarla yavaşladı. Arz şoklarının enflasyon görünümüne etkileri yakından takip ediliyor.

Gıda enflasyonu arz koşullarındaki iyileşmeyle gerilese de oynak seyrediyor. Hizmet enflasyonundaki yavaşlama yıl boyunca devam ederken, temel mal enflasyonu düşük seyrini koruyor. Talep koşullarındaki zayıflama da bu görünümü destekliyor.

Kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi belirgin bir şekilde yavaşlama gösterdi.

Savaşın etkisiyle mart-haziran döneminde yükselen ana eğilim, temmuz ayından itibaren gerilemeye başladı. Ana eğilimdeki iyileşmeyi, daha uzun vadeli eğilimleri yansıtan trend enflasyon göstergesi de teyit ediyor.

Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektiriyor.

FONDAN ÇIKANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ MEVDUATA YÖNELDİ

Finansal piyasalardaki son dönem gelişmeleri dikkate alarak likidite araçlarımızı ve makroihtiyati çerçevemizi aktif bir şekilde kullandık.

Fonlama maliyetindeki azalış mevduat ve kredi faizlerine büyük ölçüde yansıdı. Yurt içi yerleşiklerin TL tercihi güçlü kalmaya devam ediyor.

Fon piyasasındaki gelişmeler sonrasında fonlardan çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi.

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