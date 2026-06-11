Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın dördüncü faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizi yüzde 37'de sabit bıraktı.

PARA POLİTİKASI KURULU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Kurul, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te bıraktı.

PPK karar metninde, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğiliminin mayısta bir miktar gerilediği belirtildi. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarında oynaklığın ve yüksek seyrin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, iç talepteki zayıf görünümün devam ettiği ve ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğüne işaret edildi.

Kurul, jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası etkilerini yakından takip ettiğini vurgularken, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini bildirdi. Açıklamada, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun ilave sıkılaştırılabileceği mesajı verildi.

TCMB ayrıca kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması durumunda makroihtiyati adımlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceğini belirtti. Kurul, kararların enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alınmaya devam edileceğini ifade etti.

TCMB 2026-2027 TOPLANTI TAKVİMİ

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