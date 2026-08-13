Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü "Enflasyon Raporu" toplantısını gerçekleştirdi. Banka enflasyon beklentisini yükseltti.
ÜÇÜNCÜ RAPORDA BEKLENTİLER YÜKSELDİ
2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi. 2027 tahmini yüzde 15'te kaldı. Raporda 2026 yılı ara hedefi yüzde 24, 2027 ara hedefi de yüzde 15 olarak kaldı.
İkinci enflasyon raporunda petrol tahmini 89,4 dolar iken, üçüncü enflasyon raporunda bu beklentiyi 87,8 dolara düşürdü.
İkinci enflasyon raporunda gıda fiyatlarına yönelik olan tahmin yüzde 26,3 iken, üçüncü enflasyon raporunda gıda fiyatlarına ilişkin beklenti yüzde 28,5'e çıkarıldı.
İKİNCİ RAPORDA DA ENFLASYON HEDEFİNİ YÜKSELTMİŞTİ
Banka yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında beklentileri yükseltmişti. Banka 2026 yıl sonu enflasyon ara hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e çıkarmıştı.
2027 yılı için ise ara hedefi yüzde 9'dan yüzde 15'e, 2028 içinse yüzde 8'den yüzde 9'a çıkarmıştı. Karahan, tahmin aralığı uygulamasının da kaldırıldığını bildirmişti.
Başkan Karahan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler:
Fed'in sözlü yönlendirmeyi bırakmasıyla belirsizlik artış gösterdi.
Yılın ilk çeyreğinde yurt içinde büyüme yavaşlamayı sürdürdü.
Talep koşulları dezenflasyonist seviyede. 2. çeyrekte kart harcamaları da talepteki yavaşlamanın zayıfladığını gösteriyor.
Yılın geri kalanında talep koşullarında dezenflasyonist sürecin devamını bekliyoruz.
Son aylarda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçtik.
Küresel gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkisi sektörler arasında farklılık kaydetti.
Son rapor döneminden beri risk primi ve döviz kuru oynaklığı görünür şekilde iyileşme kaydetti.