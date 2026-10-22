Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın yedinci faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirerek faizi yüzde 36 seviyesine çekti.

Metinde yer alan "Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir" ifadesiyle, gelecek dönemdeki faiz kararlarında indirim sürecinin devam edebileceğine yönelik sinyal verildi.

Eylül ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

"CEBİMİZE FAYDASI OLMAYACAK"

Sözcü TV yayınına katılan Prof. Dr. Ekonomist Zeynep Ökten faiz indirimine yönelik açıklamada bulundu. Öktem şu açıklamalarda bulundu.

Faiz şimdi yüzde 36'ya indi hala yüksek, Sayın Bankan Şimşek hala yüksek faizle büyüyebileceğimizi söylüyor. Bütçe planları açıklanıyor. Bu bütçenin çoğu faiz ödemelerine gidiyor.

Başımızdaki korkunç enflasyon ve faizle bir üşüre daha devam edecek gibi görünüyoruz. Sene sonunu yüzde 302larda enflasyonla kapatacak gibi görünüyor. Gelecek olan yüzde 35 - 36 faiz dünyadaki en yüksek pozitif reel faiz. Bu da enflasyon üzerinde olan politika faizinden bahsediyoruz.

Bu 100 baz puan bizim cebimizden bir şeyi değiştirmeyecek. Burada indirilmiş olan bu oran, kredi ve konut alım maliyetlerine çok da büyük destek olacak yeri yok. sadece faiz indirimi sinyali var. Enflasyonda düşüyor. Dezenflasyon süreci iyi gidiyor mesajı veriyor.

PİYASALARIN TEPKİSİ NE OLDU?

Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları etkiledi. Faiz kararı öncesinde 49,62 lira seviyesinde olan dolar/TL kuru, kararın değişim göstermeyerek 49,62 seviyesindeki seyrin korudu.

Euro/TL'de de yükselişlerin olduğu görülüyor. Karar öncesinde 55,78 seviyesinde olan Euro/TL kararın ardından 55,70 seviyesinde bulunuyor.

borsa İstanbul karar öncesinde 11 bin 498 puan seviyesinde bulunuyordu. Kararın ardından 11 bin 479 puana geriledi.

MERKEZ BANKASI BASIN AÇIKLAMASI

Yaşar Fatih Karahan (Başkan), Hatice Karahan, Fatma Özkul, Gazi İshak Kara, Yusuf Emre Akgündüz, Elif Haykır Hobikoğlu.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’den yüzde 36’ya indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e indirmiştir.

Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler ana eğilimdeki gerilemeyi teyit etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan, canlılığını koruyan jeopolitik gerilimler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskler sürmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.

GELECEK FAİZ İNDİRİMLERİ İÇİN KAPI ARALANDI

Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir.

Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

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