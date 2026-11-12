Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekilliği seçimi yapıldı.

22 YENİ Partili, 9 AKP’li, 3 CHP’li, 2 MHP’li ve 1 bağımsız üyenin bulunduğu mecliste yapılan seçimde Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcılığı da yapan YENİ Partili Osman Bartal ile AKP’li Yavuz Aki yarıştı.

Seçimin ilk turunda YENİ Partili Bartal 21 oy alırken AKP’li Aki 13 oy aldı. Bir oy boş bir oy da geçersiz sayıldı.

YENİ PARTİLİ İSİM KAZANDI

İlk turda mevzuat gereği aranana 26 nitelikli çoğunluk oy sağlanamaması sonrası yapılan ikinci turda, YENİ Partili Bartal 22, AKP’li Aki 13 oy aldı. Bir oy da boş çıktı.

Gerekli nitelikli çoğunluğun yine sağlanamaması üzerine yapılan üçüncü turda da YENİ Partili Bartal 22 oy alarak Merkezefendi Başkanvekili oldu. AKP’li Aki ise 14 oy aldı.