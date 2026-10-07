Son dakika... Mersin Büyükşehir'de başkanvekili seçimi için tarih belli oldu
Vahap Seçer’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde yeni başkan vekilinin belirlenmesi için tarih belli oldu. Başkan vekili seçimi 13 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.
Vahap Seçer’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde yeni başkan vekilinin belirlenmesi için tarih belli oldu. Başkan vekili seçimi 13 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.
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