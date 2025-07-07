Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’i hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz sabahı yaptığı açıklamada şehit sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “06 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç personelimiz daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz" denildi.

Hayatını kaybeden askerlerin isimleri şöyle:

İstihbarat Üsteğmen Ege Akar

Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı

Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak