İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu’nun yürüttüğü, kamuoyunda “hakemler dosyası” olarak bilinen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif’in tutuklanmasına karar verildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANAN İSMLER:

Ferhat Gündoğdu (Merkez Hakem Kurulu - MHK Başkanı)

Ferdi Karadoruk (TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı)

Yunus Yıldırım (TFF MHK Eski Üyesi)

Alican Sağlar (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

Emre Kosif (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

ADLİ KONTROL KARARI VERİLEN İSİMLER:

Ahmet Şahin (TFF MHK Eski Başkan Vekili)

Sebahattin Şahin (MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen “Hakemler dosyası” soruşturmasında, bazı şüpheliler hakkında “eziyet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına ilişkin iddialar gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında yapılan açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı hakem ve gözlemcilerin soruşturma konusu suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirilmişti.

7 İLDE OPERASYON

Bu değerlendirmelerin ardından İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa’da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4’üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

2 HAKEM DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın devamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli süreç başlatılmıştı.