MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Bingöl İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bingöl İl Teşkilatının, parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine Emin Varan'ın atandığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." GAZİANTEP TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ Yalçın kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada Gaziantep İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini ve İl başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç'ın atandığını duyurdu.

