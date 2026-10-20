Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milas Belediyesi’nde düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda bugün Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden, aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.'nin de bulunduğu 29'u gözaltına alındı. Soruşturmanın, şirketler tarafından sunulan ihale evrakının sahte olduğu ve bu evrak üzerinden iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE SAHTECİLİK İDDİASI

Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi tarafından yapılan incelemede, iş deneyim belgesi başvurusunda bulunan şirketlerin sunduğu belgelerde çeşitli usulsüzlükler tespit edildiği bildirildi. İncelemede, şirketlere ait belgelerde hesap numarası, vergi kimlik numarası ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu, SGK hizmet dökümlerinde çalışan kişi ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen sicil numaralarının farklı olduğu öne sürüldü. Ayrıca banka dekontlarındaki tutarların rakam ve yazıyla belirtilen kısımları arasında farklılıklar bulunduğu, geçici kabul tutanaklarında farklı tarihlere rağmen imzaların aynı şekil ve konumda yer aldığı belirtildi. Belgelerdeki isim ve imzaların kopyalama yöntemiyle çoğaltıldığı ve evrakın sahte olarak düzenlendiğinin tespit edildiği kaydedildi.

32 ŞİRKETE 33 İŞ DENEYİM BELGESİ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre; 34 farklı şirket tarafından toplam 35 ihale evrakı ve iş deneyim belgesi başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin Milas Belediyesi tarafından onaylandığı belirtildi. Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği öne sürülen işlerin, ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 TL olduğu bildirildi.

25 İHALEYE KATILDIKLARI BELİRLENDİ

Kamu İhale Kurumu’ndan temin edilen bilgi ve belgelere göre; sahte olduğu iddia edilen başvuru evrakı ile alınan iş deneyim belgelerini kullanan 8 farklı şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildi. Söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 TL 18 kuruş olduğu belirtildi. Ayrıca şirketlerin bu belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak toplam 342 milyon 880 bin TL sermaye artırımına gittiği öne sürüldü.

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Soruşturma kapsamında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T. ile 27 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Şüphelilerin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', yönetme veya üye olma', 'Rüşvet, 'İhaleye fesat karıştırma', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarıyla bağlantılı olarak soruşturulduğu kaydedildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi