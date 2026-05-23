Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'ünlülere yönelik uyuşturucu' soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile ünlü isimlerin evleri arandı. Gözaltı listesinde Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Berkay, Onur Tuna ve Blok3 gibi isimler yer alırken, listede gazeteci Mirgün Cabas'ın da isminin olması dikkat çekmişti.

BABASININ CENAZE İŞLEMLERİ SIRASINDA ÖĞRENDİ

Cabas, gözaltı kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen operasyonlarda da benzer durumlar yaşanmış, savcılık makamı tarafından defin işlemleri için şüphelilere ek süre verilmişti. Bu kapsamda Cabas'a da ilerleyen günlerde Bakırköy Adliyesi'ne geleceğini belirtmesi karşılığında birkaç günlük ek süre verilmesi bekleniyor.

