Olay, Giza kentinin El-Verrak bölgesinde, çevre yolunun üst kısmında yaşandı. Petrol ürünleri taşıyan tankerde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

CAN PAZARI YAŞANDI: 30 ÖLÜ, 15 YARALI

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının ardından bölgeye 39 ambulans gönderildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere nakledildi. Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın gelişmeleri yakından takip ettiği ve bölgedeki hastanelerin hazırlık seviyelerinin artırılması için talimat verdiği aktarıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Mısır Başbakanlığından yapılan açıklamada, Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Mursi'nin yangın sonrası yürütülen çalışmaları takip ettiği belirtildi.

Mursi'nin, sosyal koruma birimlerine Giza Sosyal Dayanışma Müdürlüğü ve Mısır Kızılayı ile koordineli hareket edilmesi talimatını verdiği ifade edildi. Ekiplerin, yangından etkilenen vatandaşlara ulaşarak ihtiyaç duyulan yardım ve desteği sağlaması istendi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mısır'ın devlet gazetesi El-Ehram'ın haberine göre, sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İhbarın ardından güvenlik güçleri de bölgeye sevk edilirken, trafik ekipleri çevre yolunu araç geçişine kapattı. Yeni bir yoğunluk ve güvenlik sorunu yaşanmaması amacıyla sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

Yetkililer, 30 kişinin hayatını kaybettiği facianın çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.