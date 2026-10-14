Kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları günlük yaşamı ve ulaşımı etkilerken, motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçlara yönelik karar alındı. İstanbul Valiliği, sürüş güvenliğini etkileyen hava koşullarına karşı alınan tedbir kapsamında söz konusu araçların trafiğe çıkışının durdurulduğunu duyurdu.

YASAK 21.00'DE BAŞLIYOR

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların 14 Ekim Çarşamba günü (bugün) saat 21.00’den itibaren trafiğe çıkışlarının yasaklandığı belirtildi. Kararın ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı ifade edildi.

OKULLAR DA TATİL EDİLDİ

Diğer taraftan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü (yarın) okulların tatil edildiği belirtildi.

'BİR DİZİ TEDBİR ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ'

Valiliğin açıklama şu şekilde:

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir.

İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız.

Bu kararlar çerçevesinde;

İl genelinde resmî-özel tüm eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

- Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Gazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak "8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.

'MOTOSİKLETLERE TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI'

Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14.10.2026 Çarşamba Günü saat 21.00'dan itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.