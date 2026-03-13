Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin hava sahasına giren füzenin İran'dan ateşlendiğini ve NATO hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin balistik füze açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.

Millî güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Füze olayına ilişkin sosyal medya platformlarında yayılan bazı içeriklerin manipülatif ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda söz konusu paylaşımlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.