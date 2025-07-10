Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 12 askerin şehit düştüğü mağara olayına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İKİNCİ BİR KAT DAHA OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bahse konu mağarada 1-5 Temmuz tarihleri arasında öncelikle keşif köpeği, sonrasında Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi marifetiyle birinci katta arama tarama faaliyeti icra edilmiş, basamaklı ve kademeli bir yapıda ikinci bir kat daha olduğu tespit edilmiştir

"3 GRUP HALİNDE 12 PERSONEL MAĞARAYA GİRDİ"

Olayın yaşandığı 6 Temmuz’da mağaraya girilmeden köpek ile tekrar keşif yapılmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 3 grup hâlinde (6+4+2) aralıklarla toplam 12 personelimiz ile mağaraya girilmiştir

"İRTİBAT VE EMNİYET TİMİ YARDIM İSTEMİŞTİR"

Bir gün önce tespit edilen ikinci katın arama tarama faaliyeti esnasında önde ilerleyen unsurlarımızda sendeleme ve bayılmaların olması üzerine en arkadaki irtibat ve emniyet timi (2 kişi) dışarı çıkarak yardım istemiştir

Dışarıda bulunan 5 personel yardım çağrısı üzerine silah arkadaşlarını kurtarmak için derhal mağaraya girmiş, girenlerin bir kısmında da sendeleme ve bayılmalar olmuştur. Ardından, dışarda bulunan 12 personelimiz ikişerli gruplar hâlinde mağaraya girmiş, gazdan etkilenen personeli dışarıya çıkarmaya çalışmıştır

En önde bulunan 7 silah arkadaşımız hariç gazdan etkilenen tüm personelimiz, arama tarama faaliyetinde görevli personelimizin fedakârlığıyla dışarı çıkarılmış ve derhâl hava yolu ile hastaneye sevk edilmiş, tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur

"AFAD VE TTK'DAN DESTEK TALEP EDİLDİ"

İlk defa karşılaşılan bir durum olması nedeniyle AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı uzman arama kurtarma ekiplerinden destek talep edilmiştir.

"İÇERİDE OKSİJEN ORANI YÜZDE 19'A DÜŞTÜ"

Uzman ekipler tarafından yapılan ölçümlerde mağara içerisinde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlanmış, oksijen oranının yüzde 19’a düştüğünün tespit edilmesi üzerine mağaraya fanlarla oksijen basılmıştır

Oksijen seviyesinin yüzde 60’a çıkarılması sonrası mağaraya giren Türkiye Taş Kömürü Kurumu uzman ekipleri tarafından şehit olan 7 kahraman silah arkadaşımızın naaşına ulaşılmıştır..."

"TAHKİKAT DEVAM ETMEKTE..."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ise Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyeti esnasında bir mağarada metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalan 12 askerin şehit olmasına ilişkin, "Bahse konu olayla ilgili derhal başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenmektedir" dedi.